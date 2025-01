Cristina Parodi, il piede ha fatto crack: "Gesso e stampelle per un mese"

Disavventura per Cristina Parodi che, come ha comunicato ai follower del suo profilo Instagram, si è fratturata un metatarso mettendo un piede in fallo. "A volte succede. Vai sempre di corsa. Fai mille cose insieme. Pensi di essere indistruttibile - ha scritto -. E invece basta mettere il piede giù male. Gesso e stampelle per un mese". Come si vede dalla foto postata, dove il piede sinistro appare inguainato in uno stivaletto di gesso. Ma tutto questo non ha fatto perdere a Cristina il buon umore, tanto che tra gli hashtag c'è un #ridiamocisu.