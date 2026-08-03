Pellacani ha scelto di affrontare apertamente e più volte il tema della salute mentale, spiegando quanto sia importante chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. “Io da sola non ci riesco” è il messaggio che ha voluto trasmettere, raccontando il sostegno ricevuto dalla famiglia, dagli amici, dall’allenatore e da una psicologa. "Raccontare le mie esperienze ai coetanei magari può essere d’aiuto", aveva raccontato al Corriere della Sera. "In determinate situazioni bisogna essere forti abbastanza da dirsi: io da sola non ci riesco. Ho alzato la mano e ho chiesto aiuto. È giusto farsi aiutare da professionisti". Parallelamente allo sport, Pellacani ha portato avanti gli studi in Psicologia e sta completando un master in management dello sport, un percorso che riflette anche il suo interesse per il benessere mentale degli atleti.