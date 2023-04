Disavventura per Chiara Nasti: "Ormai in giro ci sono i trogloditi e gli zingari"

"Non mi sono successe cose bellissime, ormai in giro ci sono solo i trogloditi e gli zingari" dice, lasciando intendere di essere stata vittima di uno scippo e augurando agli autori del furto di "spendere tutto in medicine".

Leggi Anche Chiara Nasti, sui social il rito magico contro la sfortuna

Chiara Nasti cerca di minimizzare l'accaduto, ma è evidente che sia molto alterata per quanto le è capitato. "Non ne voglio neanche parlare... tanto le cose materiali si ricomprano" scrive, anche se poi allude a uno scippo: "Tutto quello che prendono ci compreranno le medicine". "C'è gente di mer... in giro", dice e aggiunge: "Il karma esiste". A tutto questo si aggiungono febbre e sinusite che non le dano pace, ma lei non perde il sorriso: "Siamo positivi!" fa sapere ai follower.

Leggi Anche Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la prima volta in piscina con Thiago



Il rito magico contro la sfortuna Spesso sotto attacco da parte degli hater, per il suo modo di fare la mamma o per le sue esternazioni social a dir poco dirette, Chiara Nasti ha sentito il bisogno di ricorrere a un rito magico contro la sfortuna. Tra il serio e il faceto, si è messa nelle mani di una maga che ha operato il rituale dell'olio che, secondo la superstizione, serve per verificare la presenza di energie negative. "Occhio malocchio" ha scritto l'influencer a commento delle immagini.