Chiara Nasti, sui social il rito magico contro la sfortuna

Sui social ha pubblicato il video di un rito per togliere il malocchio, in cui si riprende seduta mentre la "maga" esegue il rituale alle sue spalle utilizzando acqua e olio.

Chiara Nasti le prova tutte per tenere lontane le energie negative e con una buona dose di superstizione si sottopone al rituale. "Occhio malocchio" scrive condividendo il filmato dell'esperimento, realizzato non a caso proprio la sera prima di un venerdì 17. La fattucchiera è indaffarata alle sue spalle e lei lascia fare, riprendendo i passaggi: prima le poggia un piatto nero in testa, poi versa l'olio all'interno. L'influencer sorride mostra il risultato: l'esito è positivo e può stare serena. Non è chiaro se abbia solo voluto fare un video ironico per schernire gli hater o se riponga davvero fiducia in queste credenze superstiziose.

