Chiara Ferragni, trasparenze bollenti e sideboob per la cena in spiaggia

Un look esagerato per una serata da ricordare. Chiara Ferragni punta tutto sulla sensualità per la cena di compleanno di un amico. La gonna di pizzo è trasparente e lascia vedere gli slip bianchi sotto, il top è un fazzoletto candido che lascia nuda la schiena e copre a malapena il décolleté, rivelando porzioni di seno a ogni alito di vento. Orgogliosa della sua mise, posa da diva per uno shooting social lasciando i fan in ammirazione.

Chiara si trova in Sardegna con un gruppo di amici, Fedez, Leone e le sorelle Francesca e Valentina. Il party di compleanno di un amico è l'occasione giusta per osare con il look. Le trasparenze sexy della gonna sono provocanti, ma mai quanto il top che regala scorci bollenti. I sideboob non mancano quando la Ferragni si mette in posa per i fan.

In spiaggia la aspetta una tavola imbandita sul bagnasciuga e un tramonto da favola. Uno scenario perfetto per lasciarsi immortalare in tutto il suo splendore. A cena regna l'allegria e la festa si protrae fino a tardi, tra brindisi e canti a squarciagola.

