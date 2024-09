Chiara Ferragni si tatua, ecco la scritta d’amore sulla schiena

Dopo un’estate in vacanza, Chiara Ferragni è rientrata a Milano e, in attesa dell’arrivo dei figli Leone e Vittoria che sono tornati dalle vacanze in Sardegna con Fedez, si è fatta un nuovo tatuaggio. La sua ripartenza è all’insegna di se stessa e dei suoi bambini e lo ha scritto in una sequenza che le percorre la schiena lungo la spina dorsale. Non ci sono dubbi, su di loro si basa la nuova forza della Ferragni, dritta e sicura, con la consapevolezza dell’amore che la reggerà sempre.