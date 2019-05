Chiara Ferragni sulle giostre, ultima pazzia per il compleanno

Non sono bastate la festa in ufficio e la cena in famiglia, e nemmeno le centinaia di rose rosse che le ha regalato suo marito. La Ferragni ha alzato l'asticella dello sfarzo, regalando a una nutrita schiera di amici una giornata a Gardaland. Sul pullman che li ha portati a destinazione il clima era quello da gita scolastica, tra canti a squarciagola e risate. Poi via a scoprire le attrazioni, da quelle da brivido a quelle più romantiche. Non è mancato il romanticissimo bacio scambiato con Fedez in sella ai cavalli della giostra, e poi balli caraibici, cascate di cioccolata, marshmallows e palloncini a forma di unicorno. E come gran finale, l'ennesima torta con candeline. Il tutto corredato dalle solite polemiche social tra chi scrive "Beati voi!" e chi sbotta: "E' una vergogna!"