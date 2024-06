Chiara Ferragni: "E’ bello vivere anche se si sta male"

Per Chiara Ferragni l'estate è già entrata nel vivo e da Forte dei Marmi a Capri fino alle Eolie nemmeno quest'anno si fa mancare il sole e il mare. Certo dalla scorsa estate a oggi di cose ne sono cambiate parecchie, a cominciare dal fatto che non c'è più Fedez al suo fianco. Anche i figli Leone e Vittoria non compaiono più nei suoi scatti social, visto che lei e l'ex marito hanno deciso di smettere di mostrarli almeno finché è in corso la separazione. Chiara è alle prese anche con i guai giudiziari a seguito del pandoro-gate, che ha avuto come conseguenza collaterale anche un calo di popolarità per l'influencer. Lei però tiene duro e si mostra sempre positiva e nelle sue storie si legge: "C'è così tanto potere nel credere che tutto funzionerà".