Chiara Ferragni in spiaggia a Forte dei Marmi: “La separazione mi fa bene”

E così dopo la toccata e fuga in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta e la breve fuga a Capri in compagnia di Angelo Tropea, suo storico amico, che l’influencer definisce “maritino”, la Ferragni è tornata a Forte, dove era già stata per un weekend a inizio giugno, quando in Versilia era stato avvistato anche Fedez.

Questa volta i bambini, che appaiono però sempre meno sui social, non sembrano essere con lei però e, apparentemente, non c'è traccia nemmeno della sua famiglia. Una breve vacanza da single con amici e all'insegna del puro divertimento, che è un po' il leit motiv dell'estate dell'influencer, decisa a gettare le basi per ricostruire la sua immagine ma anche e soprattutto la sua pace interiore. In uno scatto delle sue storie Chiara posta anche l'oroscopo del giorno del suo segno il Toro: "Goditi quest'estate di rinascita e di felicità ritrovata" recita la didascalia. Ed è proprio questo il suo intento.