In uno scatto delle sue storie Chiara Ferragni ha posta anche l'oroscopo del giorno del suo segno (il Toro): "Goditi quest'estate di rinascita e di felicità ritrovata" recita la didascalia. Ed è proprio questo il suo intento. Negli scatti e nei video che lei stessa ha poi postato nelle sue storie, la ex di Fedez appare più solare che mai. Sorridente in un micro bikini a stampe etniche con i lunghi capelli biondi un po' spettinati sulle spalle sembra che l'influencer voglia dimostrare che il peggio, per lei, è passato. Adesso è il tempo della leggerezza, dei bagni e dei giochi in acqua con le amiche, come mostra in una clip condivisa. E anche il tempo della rinascita. Soprattutto agli occhi dei suoi follower, per i quali, dal pandoro-gate in poi, stima e affetto nei suoi confronti hanno cominciato a vacillare.