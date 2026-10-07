Mischianti è un istruttore di equitazione americana e un addestratore, e i due si sono conosciuti nel 2006. Insieme hanno fondato Ranch Academy, una scuola dedicata alla formazione dei cavalieri e all'addestramento dei cavalli. "Qui la natura e gli animali decidono i ritmi", spiega Estrada. La sua giornata comincia alle 5, tra fornelli, cani e cavalli "da educare, da montare".