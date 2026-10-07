Natalia Estrada ha lasciato la televisione quasi vent'anni fa. Oggi vive in un ranch sulle colline del Monferrato, dove lavora con i cavalli insieme al compagno Andrea "Drew" Mischianti. Lo racconta lei stessa in un'intervista al settimanale Chi, in edicola fino al 13 ottobre, in cui ripercorre la sua carriera, l'incidente che le ha cambiato la vita e i tanti no alla tv.
Mischianti è un istruttore di equitazione americana e un addestratore, e i due si sono conosciuti nel 2006. Insieme hanno fondato Ranch Academy, una scuola dedicata alla formazione dei cavalieri e all'addestramento dei cavalli. "Qui la natura e gli animali decidono i ritmi", spiega Estrada. La sua giornata comincia alle 5, tra fornelli, cani e cavalli "da educare, da montare".
Dalla tv ai cavalli, passando per un incidente
Nata a Gijón il 3 settembre 1972, Estrada ha debuttato a 17 anni su Telecinco al posto di Penelope Cruz: "È stata la mia fortuna". In Italia è arrivata con Il gioco delle coppie. Poi Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni l'ha resa uno dei volti più popolari degli anni Novanta.
La svolta arriva nel giugno 2002, con una caduta da cavallo. Il bilancio è di fratture multiple, una lesione alla carotide e un mese di ricovero. In ospedale vede il film L'uomo che sussurrava ai cavalli. "Più mi dicevano: Scordati i cavalli, meglio se giochi a burracoo, più mi veniva voglia di tornare in sella".
Da allora le proposte non sono mancate. "Quel mondo però non è più il mio. Non sono più la Prezzemolina, come mi chiamavano i critici". Sui reality è ancora più netta: "Non mi avranno mai! La mia vita privata è troppo preziosa per essere venduta in tv". Racconta anche di non avere la televisione da quindici anni.
Gli amori: da Mastrota a Drew
Con Giorgio Mastrota, padre della figlia Natalia, formava una delle coppie più seguite degli anni Novanta. Alle dichiarazioni di lui sulla fine del matrimonio risponde senza polemica: "Sono passati così tanti anni che non ha senso punzecchiarsi su cose vecchie".
Con Mischianti, invece, si considera già sposata: "Invece che un prete e un sindaco abbiamo avuto due cavalli. Lui è il mio cowboy, io la sua cowgirl". Per i nipoti Marlo e Sasha oggi è "Nonna Tali". A chi le chiede perché non la si veda più in tv, risponde così: "Signora, sarà meglio vedermi di persona che dentro a una scatola, o no?".