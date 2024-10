Carla Bruni si è unita agli angeli di Victoria’s Secret a New York per uno show mozzafiato che arriva dopo sei anni dall’ultima passerella del famoso brand di lingerie. La moglie di Nicolas Sarcozy ha indossato le ali, decorate con dettagli di perline pendenti. Per il suo look glamour, la Bruni ha sfoggiato un trucco pesca e luminoso, che valorizzava alla perfezione i capelli castani ondulati. Sui social Carla Bruni ha postato il video e ha scritto: “Grazie per avermi dato nuove ali alla mia veneranda età”. La ex premiere dame francese non è certo alla sua prima sfilata, ma a “Page Six” scherzando ha detto: “Alla mia età? È molto emozionante e travolgente, davvero. Perché, sai, nessuno si abitua a stare su una passerella, non importa da quanto tempo lo si fa”.