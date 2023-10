La nipote di Grace Kelly è riuscita a tenere nascosta la sua relazione per un anno per poi pubblicare una foto con un bacio in mezzo al mare della Corsica con la sua dolce metà e la dedica per l’anniversario: “365 giorni d’amore, siamo felici”.

Camille Gottlieb, nata dalla relazione di Stephanie di Monaco, 58 anni, con la sua ex guardia del corpo Jean Raymond Gottlieb, in una Storia social ha postato l’immagine che la ritrae a bordo di una barca durante la vacanza di agosto in Corsica. Si bacia con passione con bel giovanotto di cui però ancora non si sa il nome, nonostante la storia vada avanti da un anno. Infatti, la 25enne scrive una dedica romantica proprio per l’anniversario.

Le foto social di Camille Camille Gottlieb è molto riservata sulla sia vita privata. Proprio per questo è riuscita a nascondere ai follower la sua nuova relazione. Sul profilo Instagram, però, pubblica spesso immagini che la ritraggono in giro per il mondo con i suoi outfit affascinanti. Molto legata alla madre e ai fratelli, in un post di qualche anno fa aveva scritto postando le foto dell’infanzia con Stephanie di Monaco (diventata da qualche mese nonna): “Grazie mamma, hai fatto i tre bambini più pazzi che tu possa immaginare”.