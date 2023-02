Bianca Balti, ore di paura per la figlia chiusa in classe

La modella in lacrime racconta lo spavento dopo il messaggio in cui la scuola le comunicava di aver preso precauzioni a seguito di attività della polizia nel quartiere

"A causa di attività della polizia nell'area della scuola di Mia , i bambini erano stati tutti chiusi in classe", ha raccontato sconvolta. "E' il lato meno cool di vivere in America", ha detto riferendosi alla possibilità che si possano verificare eventi del genere.

Attimi di paura La mattinata per Bianca Balti e sua figlia Mia era cominciata bene, all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Poi, dopo una telefonata da parte della scuola della bimba, sono iniziati attimi di terrore. "Ho ricevuto un messaggio dalla scuola... hanno messo tutti i bambini in classe perché c'era dell'attività della polizia e il mio cuore è esploso di paura", ha raccontato la modella ai follower in preda al panico. "Per fortuna non è successo niente perciò sto tornando a casa. Però l'idea che mia figlia di 7 anni, suona l'allarme a scuola e deve di corsa andare in classe e chiudersi a chiave... è folle", dice tra le lacrime.

Rassicura i follower Dopo lo sfogo social e riacquistata la calma, Bianca Balti ha tranquillizzato tutti sul pericolo scampato. "Voglio rassicurare chi mi ha scritto. Mia non si è spaventata" si legge a corredo di una foto della bambina. "Mi ha detto: 'C'era qualcuno con una pistola nel quartiere e allora ci siamo chiusi in classe'. Triste ma meglio così. La mia paura era pensarla terrorizzata in classe senza la mamma. Ma lei stava bene".

