Bianca Balti al primo giorno di chemioterapia, le foto social

In vista della chemioterapia, Bianca Balti ha tagliato i capelli e posato in topless: "Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia" ha scritto sui social postando gli scatti nei quali mostra anche la cicatrice sull'addome. Ha scelto di affrontare la malattia con positività, e anche con un pizzico di ironia, come quando ha invitato a non inviarle troppi fiori: "Non me ne mandate altri perché la casa non è così grande e se ce ne sono troppi mi sento come se fossi morta e questo fosse il mio funerale", ha detto. "Sto cercando di vivere una vita il più normale possibile" aveva fatto sapere una volta dimessa dall'ospedale dopo l'operazione.