Bianca Balti mostra la cicatrice dopo l'intervento per rimuovere il tumore

Nel 2022 Bianca Balti aveva ricevuto la diagnosi di Brca1, una mutazione genetica che aumentava il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. Per questo, dopo aver appreso la notizia, aveva deciso di sottoporsi a un'operazione per la rimozione del seno. Aveva anche annunciato di essere intenzionata a farsi asportare chirurgicamente ovaie e tube: "Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale. Non può e non deve essere ridotta a un giudizio", aveva detto in quell'occasione. Era anche ricorsa al social freezing, il congelamento degli ovuli, per non precludersi la possibilità di diventare madre in futuro.