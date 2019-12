Bianca Atzei mostra il "pancione" ma smentisce la gravidanza

Dopo la notizia della presunta gravidanza, lanciata dal settimanale "Diva e Donna", Bianca Atzei ha mostrato il "pancione" ma ha smentito la dolce attesa, "Quello incinto è solo lui" ha commentato la cantante, pubblicando nelle storie di Instagram una foto in cui bacia la pancia "lievitata" del compagno Stefano Corti. I due si frequentano dalla scorsa primavera ma, almeno per ora, non hanno intenzione di allargare la famiglia.