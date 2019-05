Bianca Atzei e la Iena, nuova coppia nello showbiz

Lei lo avrebbe presentato ufficialmente come fidanzato durante un evento mondano e, in effetti, anche sui social postano storie “di coppia” dagli stessi locali e negli stessi momenti. Come l'ultima cena milanese: risotto per entrambi in un noto locale della città con tanto di video. Per Bianca è arrivato il momento di lasciarsi andare e Stefano è pronto a stringerla a sé con tenerezza.