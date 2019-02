Belen “ingrassata”? Sbircia le parti più nascoste

Ha passato il fine settimana chiusa in casa per colpa dell'influenza (pare che a curarla ci sia stato il suo ex Stefano De Martino), ma appena si è ripresa ha fatto svenire i follower con un servizio mozzafiato in biancheria intima e abiti dagli spacchi inguinali. Belen Rodriguez posta video e foto durante uno shooting al cardiopalmo e scherza con spacchi esagerati, intimità a vista e battute. “Come sei ingrassata” le dice l'amico ironico e lei sfodera le curve.

Gira voce che sia incinta di De Martino (dopo che Alfonso Signorini in tv ha lanciato il sospetto augurando alla coppia ritrovata “saluti e figli maschi, ma anche femmine”) e così la Rodriguez non ha perso tempo a replicare con humor. Durante uno shooting l'amico le dice: “Come sei ingrassata” proprio alludendo alla possibile gravidanza e lei ride e si selfa con un abito dorato che mette in evidenza il suo fisico perfetto. Non manca nemmeno un siparietto bollente in cui mostra le parti più nascoste.



E, come sempre, le foto di Belen non lasciano impassibili. L'ennesimo scatto che mette in mostra gambe chilometriche e affusolate esaltate da scintillanti tacchi vertiginosi provoca ancora una volta la reazione di Roberto Cavalli. Lui scrive: "Sei sempre la preferita… dei seg...oli e camionisti!". Ma la showgirl non risponde e lascia parlare i suoi follower...