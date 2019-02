Belen, guarda che doccia senza veli sui social!

Nuda sotto la doccia in una miscela perfetta e intrigante di vedo e non vedo. Lascia senza fiato il video postato da Belen sui social durante uno shooting. Le sue forme si intravedono, ma i frame sono irresistibili. E proprio mentre diserta gli appuntamenti tv per colpa di una brutta influenza e il suo ex Stefano De Martino parla di lei a milioni di spettatori, la showgirl argentina incanta il popolo del web.

“Penso che l'amore non è mai sprecato” dice Stefano De Martino durante un'intervista televisiva della domenica pomeriggio. E se ci si chiede se il ballerino e la Rodriguez siano tornati insieme, dopo le foto che li avevano visti abbracciarsi e baciarsi in aeroporto, lui replica sereno: “Non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la madre di mio figlio. Ci ho lavorato tanto per arrivare a questo punto. E di una cosa sono certo: tutto questo non può fare male a nessuno, anzi”. E di Belen dice: “Sembra una persona leggera, ma in realtà è istintiva, molto sensibile ed onesta. Per questo motivo l'ho scelta...”.