Belen e Stefano, passione e shooting di coppia

Da quando sono ritornati ufficialmente una coppia è stato un crescendo di passione. Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno shooting di coppia e nel backstage non resistono ai baci e agli apprezzamenti reciproci. Lei con décolleté a vista lo filma, lui non riesce a starle lontano e la avvinghia con grande trasporto. Gira voce che la Rodriguez sia in dolce attesa... o lo sarà presto.