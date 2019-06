Belen dorme nuda e abbraccia i fiori di De Martino

A Ibiza con il marito e il figlio Santiago, Belen si gode questo momento di grande serenità in famiglia. Ma non dimentica mai i suoi fan, che seduce e provoca alternando scatti bollenti a dolci quadretti familiari. Una famiglia che potrebbe presto allargarsi: voci di corridoio vorrebbero la bella argentina in attesa di un secondo figlio da Stefano. Per ora non si tratta di nulla più che di semplici rumors, ma chissà che quel bouquet stretto al petto non nasconda un pancino