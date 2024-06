Belen e l’amore: “Sono stata fatta a pezzi, ma alla fine vinco io”

“Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così. – ha detto Belen Rodriguez - Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca”. Ha iniziato la carriera in passerella ma voleva dimostrare di più: “Mi sono subito annoiata a fare la modella perché sono un personaggio parlante che cerca il contatto. Non sono mai voluta stare in silenzio e non ho mai voluto comunicare con gli altri solo attraverso il corpo. La mia più grande fortuna è stata non sentirmi mai all'altezza”.