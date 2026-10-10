La piccola si chiama Sylvie, un nome che era stato rivelato per la prima volta proprio da Dylan Sprouse durante il suo podcast Wildmen. La coppia, che ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata, ha così lasciato emergere gradualmente alcuni dettagli sulla nuova arrivata. L'annuncio della nascita era arrivato il 28 settembre, quando i due avevano comunicato ai fan di essere diventati genitori di una bambina. Dal messaggio condiviso sui rispettivi profili social era inoltre emerso che la piccola sarebbe nata alcune settimane prima dell'annuncio, presumibilmente il 7 settembre.