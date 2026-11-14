Avril Lavigne è diventata mamma: annuncio a sorpresa sui social

Avril Lavigne è diventata mamma. La cantante canadese ha annunciato la nascita della sua prima figlia venerdì 13 novembre con un post su Instagram, sorprendendo i fan: la gravidanza e il parto erano rimasti lontani dai riflettori, senza indiscrezioni o anticipazioni. "Our mini Princess has arrived" (traduzione: la nostra principessa è arrivata), ha scritto l'artista. Nelle immagini pubblicate, Lavigne tiene in braccio la neonata, vestita con una tutina leopardata. Nell'ultimo scatto tre paia di scarpe Vans appoggiate su uno skateboard, un riferimento alla nuova famiglia e un omaggio evidente a Sk8er Boi, uno dei brani più celebri della cantante, uscito nel 2002. L'annuncio ha raggiunto più di tre milioni di like.