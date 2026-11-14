Avril Lavigne è diventata mamma: annuncio a sorpresa sui social

Avril Lavigne è diventata mamma. La cantante canadese ha annunciato la nascita della sua prima figlia venerdì 13 novembre con un post su Instagram, sorprendendo i fan: la gravidanza e il parto erano rimasti lontani dai riflettori, senza indiscrezioni o anticipazioni. "Our mini Princess has arrived" (traduzione: la nostra principessa è arrivata), ha scritto l'artista. Nelle immagini pubblicate, Lavigne tiene in braccio la neonata, vestita con una tutina leopardata. Nell'ultimo scatto tre paia di scarpe Vans appoggiate su uno skateboard, un riferimento alla nuova famiglia e un omaggio evidente a Sk8er Boi, uno dei brani più celebri della cantante, uscito nel 2002. L'annuncio ha raggiunto più di tre milioni di like.
Il nome del papà
L'icona della musica anni 2000 non ha comunicato né il nome della bambina né l'identità del padre. La cantante è stata sposata con Deryck Whibley, frontman dei Sum 41, e successivamente con Chad Kroeger, leader dei Nickelback. L'ultima storia conosciuta è quella con il rapper Tyga.