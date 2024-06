Aurora Ramazzotti balla sul lettone con Cesare, la bufera social

E’ un post in cui Aurora Ramazzotti si scatena con il figlio Cesare a sollevare l’ennesimo polverone social. “In questa famiglia è consentito saltare sul letto, sporcarci, andare a dormire tardi, provare tutte le emozioni, mangiare ogni tanto qualcosa che non ci fa bene, mangiare con le mani, consumarci di coccole, essere scemi, costruire fortini, dirci che ci vogliamo bene (spesso) e ballare” scrive Aurora mostrando un video con il bambino avuto dal marito Goffredo Cerza che ha prontamente commentato: "Ed è giusto". “Bellissime regole... Ma bisogna anche avere chi ti pulisce casa, chi stira, e acquistare cibo già pronto” scrive una. “I bambini giocano così, quindi si fa in tutte le famiglie. Tu puoi permetterti delle cose facendo il lavoro che fai, ma se dovessi lavorare 8 ore fuori casa e se avessi i problemi economici che ha 3/4 d’Italia o se non tornassi da un weekend siciliano per un matrimonio di lusso, ti assicuro salteresti con meno energie” aggiunge un altro. “Il tutto rigorosamente a favore di telecamera!” è la critica di un hater.