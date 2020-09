Selfie bollente per Asia Argento , che posa per i follower in reggiseno trasparente. Il tessuto rosso è impalpabile e i dettagli del seno sono ben visibili sotto la stoffa. Lei posa davanti allo specchio con fare da "dura", sicura del suo sex appeal. E infatti sui social è un successo: non mancano complimenti e applausi per la sua bellezza e la sua audacia.

Asia Argento osa con il reggiseno trasparente Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 ASIA ARGENTO IPA 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > “Nella vita ci vuole…”, Asia Argento mostra il posteriore

In bagno davanti allo specchio, la Argento è un'esplosione di sensualità. Fisico tonico e asciutto, tatuaggi in bella mostra e quel vedo-non-vedo creato dalla lingerie, un dettaglio piccante che scatena i fan in commenti estasiati: "Sei favolosa", "ti venero", "sei una bomba", "Non c'è paragone, Asia è il top" scrivono in molti.

LEGGI ANCHE > Asia Argento e Anna-Lou in bianco e nero sul set, tra odio e amore

Sulla sua pagina Instagram l'attrice non esita a sfoggiare il suo fisico statuario, con scatti a volte anche decisamente audaci. Qualche tempo fa con un primo piano del suo lato B aveva "messo in fuga" 3mila follower, come lei stessa aveva raccontato con ironia nelle storie. Chissà come hanno reagito ora che ha regalato scorci hot sul suo seno?

Potrebbe interessarti anche: