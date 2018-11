Anche Rita Rusic cede all'età

Sulla spiaggia la pancia è in "caduta"

30/4/2013

foto Splash News

Fra quindici giorni spegnerà 53 candeline, ma sulla spiaggia di Miami Rita Rusic sembra una teenager, curve esplosive e forma perfetta. Eppure il tempo passa anche per lei e l'imprenditrice dal seno incontenibile e dal lato B tornito mostra qualche cedimento... di pancia.

Solitamente concentrati sulle sue curve mozzafiato stavolta gli impietosi paparazzi hanno voluto cogliere le sue "debolezze" complice una infelice posizione di Rita. A ben guardare da vicino la pancia della Rusic infatti, impeccabilmente piatta, mostra grinze e pieghine dell'età che avanza.



Quando poi l'ex signora Cecchi Gori si siede sul lettino in spiaggia ecco che la pelle si "lascia andare" e cede... agli anni che passano. Poi però rieccola in pista, curve strepitose e prosperoso décolleté in primo piano, Rita si è ripresa, il momento di défaillance è passato e la produttrice si può dedicare alle coccole con il suo aitante toy boy, che alle sue piccole imperfezioni sembra non dare peso. Quel che conta è la visione d'insieme, che nel suo caso è da applauso.