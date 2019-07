Antonio Conte, sirenetto al mare con mamma e papà

Vacanze in famiglia per Antonio Conte, che è tornato in Puglia per trascorrere qualche giorno insieme a mamma Ada e a papà Daniele. Il settimanale Diva e Donna l'ha paparazzato in spiaggia, mentre si tuffa in acqua e gioca a rugby con i fratelli. Sorriso smagliante, abbronzatura e muscoli scopliti: il nuovo tecnico dell'Inter sfoggia in spiaggia un fisico da serie A.