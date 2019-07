Corpo abbronzato e muscoli guizzanti, Gigi Buffon in vacanza a Marina di Massa, in Versilia, cattura sguardi e flash mentre fa il bagno o cammina sul bagnasciuga, complice anche uno slip verde fluorescente che non passa certo inosservato. Il portiere si gode un po' di relax in solitaria: accanto a lui non c'è traccia né di Ilaria D'Amico né dei figli...