Antonella Clerici in vacanza in Birmania con Vittorio Garrone

Un viaggio all'insegna della spiritualità e dell'amore per Antonella Clerici, che dopo il Natale in famiglia, è partita per la Birmania con il compagno Vittorio Garrone. “Adoro viaggiare, conoscere esplorare nuove culture, cibi, sapori, mentalità. Da ogni viaggio torno più ricca di varia umanità. E più felice” ha scritto postando le immagini della vacanza a due.