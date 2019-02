Anna Safroncik, che scatti tra le iguane!

Anna Safroncik scappa via dall'inverno e si concede qualche giorno di relax nella calda e assolata Cuba. Sdraiata languidamente sulla spiaggia o mentre fa il bagno come una sirena, è sempre il momento giusto per scattarsi un selfie. Per le sue foto, la bella attrice sceglie un compagno davvero particolare: in posa con lei c'è... un'iguana.