Ambra ha scelto il total black per il red carpet del film "Eterno visionario", con una scollatura profonda e sensuali trasparenze sulle maniche. L'attrice era perfettamente coordinata nel look al suo accompagnatore, Damiano Michieletto. Anche lui ha scelto il nero per la sua mise: completo e camicia senza cravatta. Il regista teatrale e l'attrice sono stati sorpresi dai flash in atteggiamenti di grande complicità: lui le cinge la vita e poi si guardano intensamente negli occhi a più riprese, con stampato sul volto un sorriso beato. Loro non si sono esposti e nemmeno sui social hanno mai parlato di una liaison, ma l'apparizione romana potrebbe essere il debutto ufficiale di quella che ha tutte le carte in regola per essere una nuova coppia.