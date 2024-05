Per il sì a Gabriele Benetti una cerimonia religiosa in chiesa a Tarquinia e poi party scatenato in una villa

Alice Sabatini si avvia alle nozze con Gabriele Benetti , in programma per il 22 giugno, e la curiosità tra i fan della ex Miss Italia aumenta.

Tgcom24

La location delle nozze Alice Sabatini e Gabriele Benetti si diranno sì nella chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia. "Vorremmo che fosse un matrimonio tradizionale e originale allo stesso tempo" ha spiegato la ex Miss Italia al settimanale Diva e Donna. "Ci sposeremo in chiesa per rispetto delle tradizioni e perché crediamo nel significato e nella sacralità del momento" ha aggiunto. Il ricevimento, in una villa a Montalto, promette fuochi d'artificio: "Vogliamo divertirci, siamo giovani!" ha detto la futura sposa che ha descritto la location dicendo: "L'ambiente è immerso nel verde, uno scenario naturale mozzafiato che si fonderà perfettamente con i nostri allestimenti ispirati alla natura".



L'abito da sposa di Alice Sabatini Ovviamente i follower di Alice Sabatini sono curiosissimi di vederla in abito da sposa. Lei ha postato alcune foto in bianco sui social e ha scritto: "Ecco il conto alla rovescia! Manca ancora qualche mese al grande giorno e l’emozione è già alle stelle! Non vedo l’ora di vedere il mio abito finito! L’ultima prova sarà un momento emozionante perché potrò finalmente vedere completata l’opera d’arte... Non vedo l’ora di condividere con voi il modello che ho scelto, ma vi lascio con un po’ di curiosità! Posso solo dire che non è stato facile scegliere… Ogni abito che ho provato mi ha lasciato senza parole, ma quello che ho scelto mi ha toccato profondamente. Posso dirvi che è l’abito che sceglie la sposa, e non il contrario". L'ex Miss Italia ha descritto il vestito con gli aggettivi "elegante e sofisticato". Le scarpe le ha comprate in una famosa boutique di Milano e i paparazzi l'hanno sorpresa durante la scelta.

Leggi Anche Alice Sabatini fa shopping per le nozze: a giugno il sì con Gabriele Benetti