Alice Sabatini è completamente nuda, idromassaggio hot sui social

Che sia bellissima, non è una novità: non a caso nel 2015 Alice Sabatini è stata eletta Miss Italia. Però stavolta sui social ha superato sé stessa, postando uno scatto senza veli mentre si gode un bagno nella vasca idromassaggio. I capelli bagnati, lo sguardo intenso rivolto all'obiettivo, la pelle nuda e le parti intime nascoste solo dalla posa... un concentrato di sex appeal che lascia i follower senza fiato.

Alice non esita a condire i suoi scatti social con un pizzico di sensualità. Non è raro vederla in bikini o in lingerie, distesa tra le lenzuola o mentre prende il sole in spiaggia, con le sue curve perfette bene in mostra. Ma per il bagno nel centro termale in Toscana si libera di tutto e si accomoda nuda nella vasca privata del resort, lasciandosi ritrarre come mamma l'ha fatta. I follower apprezzano, e nei commenti per una volta sono tutti d'accordo. "Sei bellissima", "Madre Natura", "Unica", "Stupenda", "Un incanto", le scrivono all'unisono.

Da quando è stata eletta Miss Italia, la Sabatini è entrata nel cuore degli italiani, che sui social la seguono con entusiasmo. Sebbene gli ammiratori siano tanti, lei ha occhi solo per Gabriele Benetti, cestista 25enne con cui è legata da tre anni. E' stato lui ad aiutarla a uscire dalla brutta depressione in cui era caduta dopo l'incoronazione a reginetta di bellezza, quando aveva iniziato a prendere peso: "Mi faceva sentire bella nonostante i chili in più", ha raccontato Alice a Diva e Donna. Grazie a lui (e a un regime alimentare specifico) ha ritrovato la forma e la felicità e sui social incanta con le sue forme da dea.

