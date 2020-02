Alena Seredova incinta, "Chi" svela: sarà femmina

Alena Seredova ha da poco annunciato di essere in dolce attesa dal compagno Alessandro Nasi. La coppia ha fatto sapere ai fan che il parto è previsto per giugno, ma non ha svelato nulla sul sesso del bebè in arrivo. Secondo quanto riporta il settimanale Chi però, citando persone vicine alla modella, non c'è dubbio: sarà femmina. Se l'indiscrezione fosse confermata, la felicità sarebbe doppia: si realizzerebbe uno dei più grandi desideri della modella ceca, un fiocco rosa dopo due i maschi (David Lee e Louis Thomas) avuti da Gigi Buffon.