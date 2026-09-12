Alba Parietti in bikini sui social: "La vecchia non si rassegna"

Alba Parietti torna a mostrarsi sui social in bikini e accompagna il video con un messaggio rivolto a chi continua a criticarla per il suo modo di vivere l'età e la propria immagine. A 65 anni, la conduttrice e showgirl sfoggia una forma fisica invidiabile e rivendica senza esitazioni la propria vanità, scherzando sulle possibili reazioni dei suoi detrattori.
"La vecchia non si rassegna"
"65 anni e la 'vecchia' non si rassegna", afferma Parietti, invitando ironicamente chi la critica a mettersi il cuore in pace: "Rassegnatevi anche voi, non mi educherete mai". La showgirl ribadisce così di non avere intenzione di modificare il proprio atteggiamento per adeguarsi alle aspettative altrui. Il tono è volutamente provocatorio e ironico. Parietti aggiunge infatti: "Lasciate ogni speranza, resterò vanitosa fin che avrò respiro", trasformando le critiche ricevute in un'occasione per rivendicare la libertà di continuare a mostrarsi come desidera. Ha poi ammesso di essere particolarmente contenta di essere ancora in forma a 65 anni e che da ventenne non si sarebbe mai aspettata di invecchiare così bene.
Nessun filtro nelle immagini
Nel suo messaggio, Parietti sottolinea anche di non aver utilizzato filtri nelle fotografie. "E nemmeno un filtrino a cui potervi attaccare", scrive con ironia, aggiungendo subito dopo: "Mannaggia, cosa ci posso fare, non demordo". La showgirl definisce quindi se stessa "veramente un'impunita", accompagnando la frase con alcune emoji sorridenti e affettuose. Anche in questo passaggio il registro rimane scherzoso, con Parietti che sembra giocare proprio sulle accuse e sulle osservazioni che potrebbero accompagnare le sue immagini.
La citazione di Karl Marx
A conclusione del messaggio, Parietti richiama una citazione che attribuisce a Karl Marx, giocando sulla metafora degli animali e della libertà. "Una libera volpe, in un libero pollaio", scrive, per poi correggersi con una seconda formulazione: "Libera gallina in un non libero pollaio".
I commenti
Come previsto dalla showgirl, nei commenti al post le critiche non sono mancate. "Signora Parietti, neanche la star Sophia Loren o una Jiolie che sono strepitose hanno la sua arroganza!", si legge. Non manca chi l'accusa di non aver mai faticato davvero nel corso della vita, sottolineando che è facile invecchiare bene quando si ha uno stile di vita come il suo. C'è però anche chi si è schierato dalla sua parte: "Complimenti Alba, 65 anni portati da Dio".