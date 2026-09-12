Alba Parietti in bikini sui social: "La vecchia non si rassegna"

"65 anni e la 'vecchia' non si rassegna", afferma Parietti, invitando ironicamente chi la critica a mettersi il cuore in pace: "Rassegnatevi anche voi, non mi educherete mai". La showgirl ribadisce così di non avere intenzione di modificare il proprio atteggiamento per adeguarsi alle aspettative altrui. Il tono è volutamente provocatorio e ironico. Parietti aggiunge infatti: "Lasciate ogni speranza, resterò vanitosa fin che avrò respiro", trasformando le critiche ricevute in un'occasione per rivendicare la libertà di continuare a mostrarsi come desidera. Ha poi ammesso di essere particolarmente contenta di essere ancora in forma a 65 anni e che da ventenne non si sarebbe mai aspettata di invecchiare così bene.