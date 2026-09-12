In forma smagliante

Alba Parietti in bikini sui social: "La vecchia non si rassegna"

Usando un tono ironico, la showgirl ha affermato di non aver alcuna intenzione di rinunciare alla "vanità" nonostante lo scorrere del tempo

12 Set 2026 - 10:56
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Alba Parietti torna a mostrarsi sui social in bikini e accompagna il video con un messaggio rivolto a chi continua a criticarla per il suo modo di vivere l'età e la propria immagine. A 65 anni, la conduttrice e showgirl sfoggia una forma fisica invidiabile e rivendica senza esitazioni la propria vanità, scherzando sulle possibili reazioni dei suoi detrattori.

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"La vecchia non si rassegna"

 "65 anni e la 'vecchia' non si rassegna", afferma Parietti, invitando ironicamente chi la critica a mettersi il cuore in pace: "Rassegnatevi anche voi, non mi educherete mai". La showgirl ribadisce così di non avere intenzione di modificare il proprio atteggiamento per adeguarsi alle aspettative altrui. Il tono è volutamente provocatorio e ironico. Parietti aggiunge infatti: "Lasciate ogni speranza, resterò vanitosa fin che avrò respiro", trasformando le critiche ricevute in un'occasione per rivendicare la libertà di continuare a mostrarsi come desidera. Ha poi ammesso di essere particolarmente contenta di essere ancora in forma a 65 anni e che da ventenne non si sarebbe mai aspettata di invecchiare così bene.

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Nessun filtro nelle immagini

 Nel suo messaggio, Parietti sottolinea anche di non aver utilizzato filtri nelle fotografie. "E nemmeno un filtrino a cui potervi attaccare", scrive con ironia, aggiungendo subito dopo: "Mannaggia, cosa ci posso fare, non demordo". La showgirl definisce quindi se stessa "veramente un'impunita", accompagnando la frase con alcune emoji sorridenti e affettuose. Anche in questo passaggio il registro rimane scherzoso, con Parietti che sembra giocare proprio sulle accuse e sulle osservazioni che potrebbero accompagnare le sue immagini.

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La citazione di Karl Marx

 A conclusione del messaggio, Parietti richiama una citazione che attribuisce a Karl Marx, giocando sulla metafora degli animali e della libertà. "Una libera volpe, in un libero pollaio", scrive, per poi correggersi con una seconda formulazione: "Libera gallina in un non libero pollaio". 

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I commenti

 Come previsto dalla showgirl, nei commenti al post le critiche non sono mancate. "Signora Parietti, neanche la star Sophia Loren o una Jiolie che sono strepitose hanno la sua arroganza!", si legge. Non manca chi l'accusa di non aver mai faticato davvero nel corso della vita, sottolineando che è facile invecchiare bene quando si ha uno stile di vita come il suo. C'è però anche chi si è schierato dalla sua parte: "Complimenti Alba, 65 anni portati da Dio".

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