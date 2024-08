Agustina Gandolfo salva il figlio: l'intervento della moglie di Lautaro Martinez

Agustina Gandolfo è argentina ed è stato El Toro a convincerla a trasferirsi in Italia per amore. “Non è stata una scelta facile: io lì avevo i miei negozi di abiti, la famiglia, gli amici, l’università. Ho lasciato tutto ma non mi pento, sono felice. Mi ha conquistata la sua sicurezza, la determinazione. Dal giorno uno mi ha detto: ‘Vedrai che verrai qui, staremo insieme’. E così e stato. Quando ha in testa una cosa, va avanti finché non la ottiene, non si ferma” aveva detto in un’intervista lei. Il 30 maggio 2023 i due si sono sposati sulle sponde del lago di Como nella splendida dimora di Villa d’Este dopo le nozze civili celebrate a Milano nelle settimane precedenti.