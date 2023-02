Adriano, party scatenato con un'altra: la moglie chiede i documenti del divorzio

E' stato Adriano stesso a pubblicare sui social le foto che lo ritraevano preso in abbracci con Raquel Bastos. La modella e imprenditrice era super sexy con un bikini argentato che svelava le sue forme esplosive e l'ex calciatore della Nazionale brasiliana l'ha marcata stretta. "Amica, con tutto il rispetto" ha scritto il festeggiato a commento delle foto, e lei ha risposto: "Ragazzi, chiede di uscire con me. Non ci siamo mai baciati, siamo amici".

I festeggiamenti con Raquel Bastos non sono piaciuti per niente a Micaela Mesquita, che da novembre è la moglie di Adriano. "Ah, che carino! Ti auguro tutta la felicità del mondo. Mandami i documenti per il divorzio", ha commentato gli scatti social del marito avvinghiato a un'altra. E ha aggiunto: "Anche quando siamo lontani, non dimentico mai la data di oggi. Buon compleanno! Possa tu idiota avere tutta la felicità del mondo. Anche se mi hai ferito, ti auguro il meglio".

Il matrimonio e la crisi

Adriano e Micaela Mesquita (più giovane di lui di 15 anni) si sono sposati il 9 novembre 2022 dopo 7 anni insieme, ma la crisi è arrivata a soltanto 24 giorni dalle nozze. Pare che il calciatore sarebbe uscito di casa per andare nella favela di Rio de Janeiro in cui è cresciuto per assistere assieme ad alcuni amici alla partita del Mondiale tra Brasile e Svizzera vinta dai verdeoro per 1-0. I festeggiamenti per il trionfo devono essere sfuggiti di mano, tanto che per i due giorni successivi non si è più presentato dalla moglie. Al suo rientro non avrebbe trovato la neosposa pronta a riabbracciarlo, ma una bella porta sbattuta in faccia. "Sono ancora sposata, aspetto di parlare con mio marito per decidere se annullare il matrimonio, cosa ne faremo della nostra vita" aveva detto la donna ai media brasiliani. Dopo il party di compleanno, sembra non avere più dubbi...