Marialuisa Jacobelli: chi è la presunta nuova fiamma di Francesco Totti

Marialuisa Jacobelli, nata 32 anni fa a Bergamo, è fiiglia d'arte. Il padre della giornalista sportiva e conduttrice tv è infatti Xavier Jacobelli ed è inoltre nipote di Jader Jacobelli, entrambi nomi conosciuti nel settore. Cresciuta a pane e calcio, nel 2017 debutta nel programma sportivo "Diretta Calcio" su Top Calcio 24, per poi lavorare a "Qui Studio a Voi Stadio" su Telelombardia. Negli anni successivi partecipa a "Calcio&Mercato" e "Quelli che… la Serie B" in Rai, programmi che consolidano la sua presenza nel panorama televisivo sportivo. Dopo una parentesi a Dazn, che accresce la sua popolarità, approda a Mediaset dove diventa uno dei volti più noti di Sport Mediaset. Marialuisa Jacobelli è molto attiva anche sui social, dove conta oltre 4 milioni di follower (è stata ribattezzata da "Gente" la "Kim Kardashian italiana"). Nel 2020 partecipa come tentatrice al docu-reality "Temptation Island".