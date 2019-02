(Benji &) Fede, guarda la sorpresa di compleanno della mamma

Rientrare a casa a mezzanotte e trovare tanti palloncini colorati e una torta di compleanno. La mamma di Federico Rossi del duo Benji & Fede ha fatto una sorpresa per il figlio che il 22 febbraio festeggia 25 anni. Lui posta lo scatto in cucina con il dolce e un calice, ma all'appello manca la fidanzata Paola Di Benedetto. La modella è impegnata per la Milano Fashion Week e posta video della sua succulenta cena e dopocena musicale tra amici. Brinderanno insieme nel weekend?