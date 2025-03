Segno del giorno Cancro 19/03/2025

Con Venere in aspetto dissonante ti senti un po’ sulla difensiva, come se qualcosa stesse minacciando la tua sicurezza emotiva. Ma la Luna in Scorpione suggerisce di osservare attentamente prima di agire. La giornata si ribalterà in tuo favore e ritroverai a ribaltare la tua giornata. Forse un bagno caldo, una passeggiata senza meta oppure una canzone ti riporteranno a un ricordo felice. Rilassati.