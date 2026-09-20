Yoga di settembre: non detox, ma regolazione del sistema nervoso

Sui social è diventato comune sentir parlare di “nervous system reset”. È un'espressione efficace, ma scientificamente rischia di semplificare troppo. Il sistema nervoso autonomo partecipa alla regolazione di funzioni che non dobbiamo controllare volontariamente momento per momento, come frequenza cardiaca, pressione e digestione. Le sue componenti simpatica e parasimpatica non funzionano semplicemente come due pulsanti, uno cattivo e uno buono. L'attivazione simpatica, per esempio, non è qualcosa da eliminare: è fondamentale quando dobbiamo affrontare una richiesta, fare attività fisica o reagire rapidamente. Il problema non è quindi “spegnere il simpatico”, ma mantenere una buona capacità di adattamento alle diverse situazioni. Lo yoga viene studiato proprio in questo contesto. Una revisione di studi randomizzati ha trovato evidenze preliminari di possibili effetti sulla regolazione del sistema nervoso simpatico e dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, uno dei sistemi coinvolti nella risposta allo stress. Gli stessi autori sottolineavano però la necessità di ricerche più rigorose. Parlare di regolazione è quindi più corretto che parlare di reset. L'obiettivo non è vivere permanentemente rilassati. È riuscire ad attivarsi quando serve e recuperare quando la richiesta è terminata.