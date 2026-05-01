Snack di mezzanotte: perché mangiare tardi può alterare intestino, metabolismo e salute sistemica

Mangiare qualcosa prima di andare a dormire è una pratica comune, spesso vissuta come una gratificazione dopo giornate stressanti o come una semplice abitudine quotidiana. Eppure, la scienza più recente suggerisce che il consumo regolare di snack serali non sia affatto neutro per l’organismo. La crononutrizione, disciplina che studia l’interazione tra alimentazione e ritmi circadiani, sta dimostrando che il momento in cui si mangia può influenzare profondamente metabolismo, salute intestinale e processi infiammatori. Il nostro corpo, infatti, è regolato da un sofisticato orologio biologico che coordina digestione, secrezione ormonale, risposta immunitaria e riparazione cellulare. Durante la sera avanzata, l’organismo si prepara fisiologicamente al riposo: la motilità intestinale rallenta, la sensibilità insulinica diminuisce e la produzione di melatonina aumenta. Consumare cibo in questa fase, soprattutto se ricco di zuccheri o grassi saturi, può generare un disallineamento metabolico tra necessità biologiche e stimoli nutrizionali.