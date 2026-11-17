C'è chi conserva una maglietta del partner quando è lontano, chi ama addormentarsi sul suo cuscino e chi, durante un abbraccio, riconosce immediatamente un profumo familiare che sembra cancellare per un momento le preoccupazioni. Non si tratta necessariamente del dopobarba o di una fragranza particolare, ma di qualcosa di più personale: l'odore naturale della persona che amiamo. Per molte persone è una sensazione difficile da spiegare. Basta avvicinarsi al partner, appoggiare il viso sul suo collo o ritrovare il suo profumo tra le lenzuola per sentirsi più tranquille. Come se quel segnale invisibile comunicasse al cervello che tutto è familiare, che non siamo soli e che possiamo abbassare la guardia. Ma perché succede? E soprattutto, è vero che l'odore del partner può ridurre lo stress? La psicologia e le neuroscienze hanno iniziato a studiare questo fenomeno, scoprendo che l'olfatto svolge un ruolo importante nelle relazioni affettive. Alcune ricerche hanno osservato una riduzione dello stress percepito in presenza dell'odore della persona amata. Altre, però, hanno ottenuto risultati differenti. La spiegazione più interessante è che il profumo del partner non agisce come un calmante universale: il suo significato dipende dai ricordi, dalla qualità della relazione e dal modo in cui il cervello interpreta quel segnale.