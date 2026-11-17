Odore del partner e stress: cosa dice la scienza sul profumo di chi amiamo
Il profumo naturale della persona amata può evocare sicurezza e ricordi, ma può davvero ridurre lo stress? Una ricerca del 2026 rivela che la risposta del cervello è più complessa di quanto immaginiamodi Silvia Trevaini
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C'è chi conserva una maglietta del partner quando è lontano, chi ama addormentarsi sul suo cuscino e chi, durante un abbraccio, riconosce immediatamente un profumo familiare che sembra cancellare per un momento le preoccupazioni. Non si tratta necessariamente del dopobarba o di una fragranza particolare, ma di qualcosa di più personale: l'odore naturale della persona che amiamo. Per molte persone è una sensazione difficile da spiegare. Basta avvicinarsi al partner, appoggiare il viso sul suo collo o ritrovare il suo profumo tra le lenzuola per sentirsi più tranquille. Come se quel segnale invisibile comunicasse al cervello che tutto è familiare, che non siamo soli e che possiamo abbassare la guardia. Ma perché succede? E soprattutto, è vero che l'odore del partner può ridurre lo stress? La psicologia e le neuroscienze hanno iniziato a studiare questo fenomeno, scoprendo che l'olfatto svolge un ruolo importante nelle relazioni affettive. Alcune ricerche hanno osservato una riduzione dello stress percepito in presenza dell'odore della persona amata. Altre, però, hanno ottenuto risultati differenti. La spiegazione più interessante è che il profumo del partner non agisce come un calmante universale: il suo significato dipende dai ricordi, dalla qualità della relazione e dal modo in cui il cervello interpreta quel segnale.
Il profumo di chi amiamo parla direttamente alle emozioni
L'olfatto possiede un legame particolarmente stretto con i sistemi cerebrali coinvolti nella memoria e nelle emozioni. Quando percepiamo un odore, le informazioni vengono elaborate attraverso circuiti che comprendono strutture come l'amigdala, importante per la valutazione emotiva degli stimoli, e regioni collegate alla memoria autobiografica. È uno dei motivi per cui un profumo può riportarci improvvisamente a un momento della nostra vita. L'odore di una casa, di un vestito o della pelle di una persona cara può evocare ricordi senza che sia necessario uno sforzo consapevole. Nelle relazioni sentimentali questo meccanismo assume un significato particolare. Con il tempo, il cervello può associare l'odore del partner a esperienze di intimità, vicinanza e protezione. Non è soltanto il profumo in sé a essere rassicurante, ma ciò che rappresenta per chi lo riconosce. Una maglietta indossata dalla persona amata può quindi diventare un richiamo emotivo alla sua presenza, anche quando si trova lontano.
Lo studio sulle 96 donne: meno stress con l'odore del partner
Una delle ricerche più citate sull'argomento è stata pubblicata nel 2018 sul Journal of Personality and Social Psychology da un gruppo dell'Università della British Columbia, in Canada. Gli studiosi hanno coinvolto 96 donne, assegnate casualmente a tre condizioni: esposizione all'odore del proprio partner, a quello di uno sconosciuto oppure a un odore neutro. Le partecipanti sono state successivamente sottoposte a una situazione sperimentale progettata per provocare stress. Durante lo studio sono stati misurati sia lo stress percepito sia i livelli di cortisolo, un ormone coinvolto nella risposta fisiologica allo stress. I risultati hanno mostrato che le donne esposte all'odore del partner riferivano livelli inferiori di stress percepito, soprattutto durante l'attesa della prova e nella fase di recupero. L'odore di uno sconosciuto, invece, è stato associato a livelli più elevati di cortisolo. Il dato suggerisce che gli odori delle persone possano influenzare il modo in cui affrontiamo una situazione stressante. È importante, però, non generalizzare: lo studio riguardava un campione limitato di donne e non ha dimostrato che il profumo del partner riduca sempre il cortisolo o funzioni allo stesso modo per tutti.
L'odore del partner come segnale di sicurezza emotiva
Per comprendere perché un profumo familiare possa rassicurarci, è utile considerare il ruolo dell'attaccamento nelle relazioni adulte. Quando una relazione è percepita come affidabile, il partner può rappresentare una fonte di sostegno emotivo. La sua vicinanza, la voce e il contatto fisico possono essere associati a esperienze di conforto. Anche l'odore potrebbe partecipare a questo sistema di segnali. Uno studio pubblicato nel 2018 su Physiology & Behavior, condotto su 34 partecipanti, ha osservato che l'odore del partner poteva ridurre il disagio soggettivo durante uno stimolo stressante rispetto all'odore della persona stessa. Inoltre, nei partecipanti con maggiore sicurezza nell'attaccamento sono state osservate risposte fisiologiche più contenute in alcune condizioni. Il profumo della persona amata può quindi assumere il significato di un segnale di sicurezza, soprattutto quando la relazione è vissuta come stabile e rassicurante. Non significa, tuttavia, che un odore sia capace di risolvere ansia, tensioni di coppia o difficoltà psicologiche. Il suo effetto è legato al contesto e non sostituisce il sostegno emotivo reale.
Dormire con la sua maglietta aiuta davvero a riposare meglio?
Chi vive una relazione a distanza conosce bene il desiderio di conservare qualcosa che appartiene al partner. Una felpa, una maglietta o un cuscino possono diventare oggetti capaci di evocare la sensazione della sua presenza. La ricerca scientifica ha provato a capire se questa abitudine possa influenzare anche il sonno. Nel 2020 uno studio pubblicato su Psychological Science ha coinvolto 155 persone, che hanno dormito per alcune notti esposte all'odore del partner e per altre notti a un odore di controllo. I ricercatori hanno misurato l'efficienza del sonno, cioè la percentuale del tempo trascorso a letto effettivamente dedicata a dormire. I risultati hanno mostrato un miglioramento medio dell'efficienza del sonno superiore al 2% quando era presente l'odore del partner. Il beneficio misurato è stato osservato anche indipendentemente dalla convinzione dei partecipanti sull'origine dell'odore. La qualità del sonno riferita soggettivamente, invece, risultava migliore soprattutto quando le persone credevano di sentire il profumo del partner. Si tratta di risultati interessanti, ma non sufficienti per considerare una maglietta indossata una terapia contro l'insonnia.
La sorpresa del 2026: il profumo del partner può anche aumentare lo stress
La scienza, però, non racconta soltanto una storia rassicurante. Uno studio pubblicato il 14 gennaio 2026 su Scientific Reports ha messo in discussione l'idea che l'odore della persona amata produca sempre un effetto calmante. I ricercatori hanno coinvolto 179 partecipanti impegnati in relazioni sentimentali eterosessuali, esponendoli all'odore naturale del partner oppure a un odore neutro durante una prova sperimentale. In questo caso, l'odore veniva presentato senza che i partecipanti lo riconoscessero consapevolmente. Il risultato è stato sorprendente: l'esposizione all'odore del partner è stata associata a un aumento dello stress percepito e della frequenza cardiaca durante la situazione stressante. Non sono invece emerse differenze significative nella risposta del cortisolo. Gli autori hanno proposto diverse possibili spiegazioni. Una riguarda l'attivazione emotiva associata all'attrazione; un'altra ipotizza che il cervello possa interpretare il segnale della persona amata in modo diverso quando ci si trova in una situazione minacciosa. Sono ipotesi, non meccanismi definitivamente dimostrati. Il nuovo studio non annulla quelli precedenti, ma mostra quanto sia complessa la relazione tra odori, emozioni e stress. Riconoscere consapevolmente il profumo del partner in un contesto tranquillo non equivale necessariamente a percepirlo senza saperlo durante una prova stressante.
Perché alcuni odori ci calmano e altri ci agitano
La stessa fragranza può suscitare emozioni molto diverse in persone differenti. Questo vale anche per l'odore del partner. Per qualcuno può richiamare abbracci, intimità e momenti felici. Per un'altra persona, soprattutto in una relazione conflittuale o in una fase di separazione, lo stesso odore potrebbe evocare nostalgia, tristezza o tensione. Il cervello non registra gli odori come segnali emotivamente neutri: può associarli alle esperienze vissute. Anche il contesto conta. Sentire il profumo della persona amata mentre ci si rilassa sul divano è diverso dal percepirlo durante un momento di paura o di forte agitazione. L'effetto rassicurante non dipende da una presunta sostanza magica contenuta nell'odore del partner, ma dall'interazione tra percezione olfattiva, memoria, emozioni e relazione affettiva. Per questo sarebbe scorretto attribuire il fenomeno a feromoni umani capaci di calmare automaticamente il sistema nervoso: le evidenze scientifiche non sostengono una spiegazione così semplice.
Quando il profumo diventa un piccolo rituale di vicinanza
Se sentire il profumo del partner procura una sensazione piacevole, non c'è nulla di strano nel cercarlo durante una giornata difficile. Indossare una sua felpa o tenere vicino un indumento familiare può rappresentare un gesto personale di conforto, soprattutto quando si trascorre del tempo lontani. È però importante distinguere tra un'abitudine rassicurante e una necessità senza la quale diventa impossibile affrontare la quotidianità. Il benessere emotivo si costruisce attraverso molte risorse: relazioni affidabili, sonno adeguato, attività fisica, capacità di gestire lo stress e, quando necessario, sostegno psicologico. Il profumo di una persona cara può far parte di questi piccoli gesti di conforto, ma non deve diventare l'unico strumento per ritrovare tranquillità. L'aspetto più interessante non è tanto ciò che l'odore fa al corpo, quanto il significato affettivo che assume nella nostra storia personale.
L'amore ha anche un odore, ma non è uguale per tutti
Il profumo della persona amata può essere molto più di una semplice sensazione olfattiva. Può evocare ricordi, vicinanza e sicurezza, trasformando un gesto quotidiano in un'esperienza emotivamente intensa. Gli studi scientifici suggeriscono che l'odore del partner possa influenzare lo stress percepito e perfino alcuni aspetti del sonno. La ricerca pubblicata nel 2026 ricorda, però, che non sempre l'effetto è calmante. Non esiste quindi un profumo dell'amore capace di cancellare automaticamente lo stress: esiste un legame complesso tra ciò che sentiamo con il naso e ciò che viviamo emotivamente. Forse è proprio questo a rendere così speciale l'odore di una persona amata: non è necessariamente il profumo più gradevole del mondo, ma può essere quello che riconosciamo come profondamente familiare.