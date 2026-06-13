Grasso viscerale: perché è il nemico nascosto della salute maschile

Il grasso viscerale è uno dei principali fattori di rischio per la salute maschile e rappresenta una forma di grasso addominale particolarmente insidiosa perché si accumula attorno agli organi interni. Molti uomini tendono a considerare la pancia soprattutto un problema estetico, associandola a qualche chilo di troppo o alla difficoltà di rientrare nei pantaloni di qualche anno prima. In realtà il vero rischio non è ciò che si vede allo specchio, ma ciò che accade all'interno dell'organismo. A differenza del grasso sottocutaneo, che si trova sotto la pelle, il grasso viscerale si deposita in profondità e circonda organi fondamentali come fegato, pancreas e intestino. Negli ultimi anni numerose ricerche hanno evidenziato come questo tessuto adiposo sia metabolicamente molto attivo e possa influenzare infiammazione, metabolismo, pressione arteriosa e salute cardiovascolare. Il fenomeno riguarda soprattutto gli uomini, che tendono ad accumulare grasso nella zona addominale con maggiore facilità rispetto alle donne. Dopo i 40 anni il metabolismo cambia, la massa muscolare tende a ridursi e stili di vita sempre più sedentari favoriscono l'aumento del girovita. A ciò si aggiungono stress cronico, sonno insufficiente e alimentazione poco equilibrata, fattori che possono accelerare ulteriormente il processo. La buona notizia è che il grasso viscerale è anche uno dei tipi di grasso che risponde meglio ai cambiamenti dello stile di vita. Alimentazione, attività fisica e qualità del riposo possono contribuire in modo significativo a ridurne l'accumulo e a migliorare la salute generale. Comprendere perché si forma e come contrastarlo rappresenta oggi una delle strategie più efficaci per proteggere il benessere maschile nel lungo periodo.