Fartlek: la corsa che cambia ritmo e metabolismo

La corsa sta vivendo una vera evoluzione fisiologica e culturale. Non è più interpretata esclusivamente come attività aerobica continua a intensità costante, ma come uno strumento adattivo capace di modulare diversi sistemi energetici e risposte metaboliche. Le evidenze più recenti nell’ambito delle scienze motorie e della fisiologia dell’esercizio mostrano come gli stimoli variabili siano più efficaci nel promuovere adattamenti cardiovascolari complessi, migliorare la sensibilità insulinica e ottimizzare la capacità ossidativa muscolare. In questo scenario, i protocolli di allenamento ibridi stanno progressivamente sostituendo i modelli lineari tradizionali. Tra le metodologie più interessanti emerge il fartlek, una strategia che unisce libertà esecutiva e rigore fisiologico. Nato in Svezia negli anni ’30 grazie all’intuizione dell’allenatore Gösta Holmér, questo approccio introduce un concetto rivoluzionario: allenare il corpo attraverso variazioni spontanee di intensità. Il “gioco di velocità” diventa così uno strumento per migliorare non solo la performance, ma anche l’adattabilità dell’organismo agli stress fisici.