Fartlek: la corsa che cambia ritmo e metabolismo
Dal modello nato in Svezia, un allenamento che alterna intensità diverse per migliorare metabolismo, resistenza e benessere.di Silvia Trevaini
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La corsa sta vivendo una vera evoluzione fisiologica e culturale. Non è più interpretata esclusivamente come attività aerobica continua a intensità costante, ma come uno strumento adattivo capace di modulare diversi sistemi energetici e risposte metaboliche. Le evidenze più recenti nell’ambito delle scienze motorie e della fisiologia dell’esercizio mostrano come gli stimoli variabili siano più efficaci nel promuovere adattamenti cardiovascolari complessi, migliorare la sensibilità insulinica e ottimizzare la capacità ossidativa muscolare. In questo scenario, i protocolli di allenamento ibridi stanno progressivamente sostituendo i modelli lineari tradizionali. Tra le metodologie più interessanti emerge il fartlek, una strategia che unisce libertà esecutiva e rigore fisiologico. Nato in Svezia negli anni ’30 grazie all’intuizione dell’allenatore Gösta Holmér, questo approccio introduce un concetto rivoluzionario: allenare il corpo attraverso variazioni spontanee di intensità. Il “gioco di velocità” diventa così uno strumento per migliorare non solo la performance, ma anche l’adattabilità dell’organismo agli stress fisici.
Cos’è il fartlek e perché è tornato centrale
Il fartlek è un modello di allenamento intermittente non strutturato, basato sull’alternanza di ritmi diversi senza vincoli temporali o metrici predefiniti. Questa caratteristica lo rende estremamente versatile e adattabile a diversi livelli di fitness. Il runner passa da fasi a intensità moderata a picchi più elevati, regolando lo sforzo in base a percezioni interne, condizioni ambientali e stimoli esterni. Dal punto di vista bioenergetico, il fartlek coinvolge simultaneamente i tre principali sistemi energetici: il metabolismo aerobico, quello anaerobico lattacido e il sistema alattacido. Questa integrazione consente un miglioramento globale della capacità di produzione e utilizzo dell’energia. L’aumento del VO2 max, ovvero la massima capacità di consumo di ossigeno, si accompagna a un innalzamento della soglia anaerobica, ritardando l’accumulo di lattato e migliorando la tolleranza allo sforzo intenso. A livello cellulare, si osserva una maggiore efficienza mitocondriale, con un incremento della densità e della funzionalità dei mitocondri. Questo si traduce in una migliore capacità di ossidare substrati energetici, in particolare i lipidi, rendendo l’organismo più efficiente anche a riposo.
Benefici metabolici e cardiovascolari
L’impatto del fartlek sul metabolismo è particolarmente rilevante. Le variazioni di intensità determinano un aumento dell’EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption), un fenomeno che prolunga il dispendio energetico anche dopo la fine dell’allenamento. Questo meccanismo favorisce la lipolisi e contribuisce alla riduzione della massa grassa, con effetti positivi sulla composizione corporea. Sul piano cardiovascolare, il fartlek stimola adattamenti funzionali importanti. La variabilità della frequenza cardiaca (HRV), indicatore della capacità del sistema nervoso autonomo di adattarsi agli stress, tende a migliorare, segnalando un equilibrio più efficiente tra sistema simpatico e parasimpatico. Inoltre, l’alternanza tra sforzo e recupero attivo favorisce la vasodilatazione endoteliale, migliorando la circolazione e l’ossigenazione dei tessuti. Un ulteriore beneficio riguarda la regolazione glicemica. L’intensità variabile dell’esercizio contribuisce a migliorare la sensibilità all’insulina, rendendo il fartlek una strategia interessante anche in ottica preventiva per condizioni metaboliche come la sindrome metabolica.
Fartlek vs interval training: differenze operative
Nonostante le somiglianze apparenti, fartlek e interval training rappresentano due paradigmi distinti. L’interval training si basa su una struttura rigida, con tempi di lavoro e recupero definiti e monitorati attraverso parametri oggettivi. È un approccio preciso, spesso utilizzato in ambito agonistico per sviluppare specifiche capacità prestative. Il fartlek, al contrario, si fonda su una logica adattiva e autoregolata. L’assenza di schemi rigidi permette una maggiore flessibilità e una risposta più immediata alle condizioni fisiologiche del momento. Questo lo rende particolarmente utile nei periodi di transizione, recupero attivo o per soggetti che necessitano di un approccio meno vincolante. Dal punto di vista neuromuscolare, il fartlek introduce una variabilità che stimola coordinazione, propriocezione e capacità di risposta agli stimoli ambientali. Correre su terreni diversi o modulare la velocità in modo spontaneo attiva schemi motori complessi, contribuendo a una maggiore efficienza biomeccanica.
Come strutturare una sessione efficace
Una sessione di fartlek può essere costruita in modo progressivo, tenendo conto del livello di allenamento e degli obiettivi individuali. Il riscaldamento rappresenta una fase cruciale: circa 10 minuti di corsa a bassa intensità consentono di attivare il sistema cardiovascolare e preparare la muscolatura allo sforzo. La fase centrale è caratterizzata da alternanze di ritmo: ad esempio, segmenti di 1-2 minuti a intensità elevata (80-90% della frequenza cardiaca massima) seguiti da recuperi attivi di 2-3 minuti. Tuttavia, la durata e l’intensità possono variare liberamente, rendendo l’allenamento meno prevedibile e più stimolante. L’inserimento di variabili ambientali, come salite o cambi di superficie, aumenta ulteriormente il carico allenante e la stimolazione neuromuscolare. Il defaticamento, infine, permette un ritorno graduale alla condizione basale, facilitando il recupero e riducendo il rischio di infortuni.
Implicazioni per il benessere psicofisico
Il fartlek non agisce solo sul piano fisico, ma coinvolge anche la sfera neuropsicologica. L’alternanza di intensità stimola la produzione di neurotrasmettitori come endorfine e dopamina, associati a sensazioni di benessere e gratificazione. Parallelamente, si osserva una riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. La natura non strutturata dell’allenamento favorisce una maggiore autonomia e consapevolezza corporea. Il runner impara a interpretare i segnali fisiologici, sviluppando una connessione più profonda con il proprio corpo. Questo aspetto è particolarmente rilevante in contesti urbani come Milano, dove la possibilità di variare percorsi e ritmi rende il fartlek facilmente integrabile nella routine quotidiana.
Quando e per chi è indicato
Il fartlek si adatta a una vasta gamma di praticanti. È utile per i principianti che desiderano rendere la corsa più dinamica, ma anche per atleti esperti che cercano uno stimolo diverso rispetto agli allenamenti tradizionali. Tuttavia, è fondamentale possedere una base aerobica adeguata per gestire le variazioni di intensità senza incorrere in sovraccarichi. In presenza di condizioni cliniche, come patologie cardiovascolari o disordini metabolici, è consigliabile un inquadramento medico-sportivo. La variabilità dello sforzo richiede infatti una buona capacità di autoregolazione e un monitoraggio attento delle risposte fisiologiche.
Una strategia contemporanea per correre meglio
Nel contesto attuale del wellness, il fartlek rappresenta un modello evoluto di allenamento, capace di integrare evidenze scientifiche e approccio intuitivo. La sua efficacia risiede nella capacità di stimolare adattamenti complessi, migliorando contemporaneamente performance, metabolismo e benessere psicologico. In un’epoca in cui la personalizzazione dell’attività fisica è sempre più centrale, il fartlek offre una soluzione concreta e accessibile: un allenamento che si adatta al corpo, e non il contrario.