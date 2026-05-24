Doccia al mattino o alla sera? Con il primo caldo la risposta cambia

Con l’arrivo del primo weekend di caldo torrido cambia anche il modo in cui il corpo reagisce alle abitudini quotidiane. Temperature elevate, afa, sudorazione continua e notti più difficili stanno già modificando sonno, energia e benessere della pelle. E tra i gesti che diventano improvvisamente centrali nelle giornate estive c’è proprio la doccia. Molti, con l’aumento delle temperature, iniziano a lavarsi più frequentemente pensando di trovare immediato sollievo dal caldo. Ma non sempre più docce significano più benessere. Anzi, in alcuni casi acqua troppo fredda, detergenti aggressivi e lavaggi continui possono aumentare stress termico, disidratazione cutanea e irritazioni. In queste prime giornate quasi estive la domanda cambia completamente prospettiva: è meglio fare la doccia al mattino per affrontare l’afa o alla sera per recuperare dal caldo accumulato durante il giorno? La risposta dipende molto dal modo in cui il corpo gestisce temperatura, sudore e ritmo sonno-veglia. Durante i periodi di forte caldo, infatti, l’organismo lavora costantemente per mantenere stabile la temperatura interna attraverso vasodilatazione e sudorazione. È proprio per questo che ci sentiamo più stanchi, irritabili e spossati. Anche la pelle entra sotto stress. Sudore, umidità, sebo e sfregamento aumentano il rischio di impurità, follicoliti, arrossamenti e disidratazione. Inoltre nelle grandi città lo smog si mescola al sudore creando una pellicola invisibile che resta sulla cute per ore. Per questo la doccia non è soltanto un gesto igienico: nei giorni di caldo intenso diventa uno strumento di termoregolazione e recupero fisico.