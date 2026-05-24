Doccia al mattino o alla sera? Con il primo caldo la risposta cambia
Con il primo weekend di caldo intenso cambia anche il modo di fare la doccia: mattina o sera possono influenzare energia, sonno, pelle e recupero dallo stress termico.di Silvia Trevaini
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Con l’arrivo del primo weekend di caldo torrido cambia anche il modo in cui il corpo reagisce alle abitudini quotidiane. Temperature elevate, afa, sudorazione continua e notti più difficili stanno già modificando sonno, energia e benessere della pelle. E tra i gesti che diventano improvvisamente centrali nelle giornate estive c’è proprio la doccia. Molti, con l’aumento delle temperature, iniziano a lavarsi più frequentemente pensando di trovare immediato sollievo dal caldo. Ma non sempre più docce significano più benessere. Anzi, in alcuni casi acqua troppo fredda, detergenti aggressivi e lavaggi continui possono aumentare stress termico, disidratazione cutanea e irritazioni. In queste prime giornate quasi estive la domanda cambia completamente prospettiva: è meglio fare la doccia al mattino per affrontare l’afa o alla sera per recuperare dal caldo accumulato durante il giorno? La risposta dipende molto dal modo in cui il corpo gestisce temperatura, sudore e ritmo sonno-veglia. Durante i periodi di forte caldo, infatti, l’organismo lavora costantemente per mantenere stabile la temperatura interna attraverso vasodilatazione e sudorazione. È proprio per questo che ci sentiamo più stanchi, irritabili e spossati. Anche la pelle entra sotto stress. Sudore, umidità, sebo e sfregamento aumentano il rischio di impurità, follicoliti, arrossamenti e disidratazione. Inoltre nelle grandi città lo smog si mescola al sudore creando una pellicola invisibile che resta sulla cute per ore. Per questo la doccia non è soltanto un gesto igienico: nei giorni di caldo intenso diventa uno strumento di termoregolazione e recupero fisico.
La doccia del mattino aiuta ad affrontare l’afa
Per molte persone la doccia mattutina diventa quasi indispensabile quando le temperature iniziano a salire. Durante la notte, soprattutto nelle prime ondate di caldo, il corpo suda di più, il sonno può essere agitato e la pelle si risveglia più appiccicosa e affaticata. Una doccia tiepida appena svegli aiuta a ridurre la sensazione di pesantezza e dona immediatamente una percezione di freschezza. Attenzione però alla temperatura: l’acqua ghiacciata può sembrare la soluzione ideale, ma in realtà rischia di provocare un effetto opposto. Quando il corpo entra in contatto con acqua troppo fredda reagisce contraendo i vasi sanguigni. Questo può ridurre temporaneamente la dispersione del calore corporeo, facendo percepire ancora più caldo poco dopo. Molto meglio scegliere acqua tiepida-fresca, che aiuta il corpo a raffreddarsi gradualmente senza creare uno shock termico. La doccia del mattino, inoltre, può essere utile per chi soffre particolarmente l’afa mentale. La sensazione di freschezza aumenta lucidità, concentrazione e percezione di energia, soprattutto nelle giornate più umide.
La doccia serale diventa un rituale rigenerante
Con il caldo, però, è soprattutto la doccia serale a trasformarsi in una vera strategia di benessere. Dopo una giornata trascorsa tra sole, traffico, sudore e aria condizionata, il corpo accumula calore e tensione. La sera molte persone faticano ad addormentarsi proprio perché la temperatura corporea resta troppo alta. Una doccia tiepida fatta prima di dormire può aiutare il corpo a disperdere più facilmente il calore accumulato durante la giornata. È uno dei motivi per cui, dopo la doccia, si percepisce spesso una sensazione immediata di rilassamento. Inoltre detergere la pelle la sera permette di eliminare sudore, sale, impurità e residui di protezione solare che durante il caldo possono irritare la cute e favorire la comparsa di imperfezioni. Per chi vive in città, poi, la detersione serale diventa ancora più importante. Smog e polveri sottili tendono infatti ad aderire maggiormente alla pelle quando sudiamo.
Attenzione agli errori più comuni
Quando arriva il caldo molte persone iniziano a fare due, tre o addirittura quattro docce al giorno. Ma la pelle potrebbe non gradire. Lavaggi troppo frequenti e detergenti schiumogeni aggressivi possono alterare il film idrolipidico, cioè la barriera naturale che protegge la cute dalla perdita di acqua. Il risultato? Pelle che tira, rossori, prurito e maggiore sensibilità. Anche usare acqua bollente è un errore frequente. Nonostante possa dare una sensazione rilassante, il calore eccessivo aumenta disidratazione e fragilità cutanea, soprattutto nelle persone con pelle sensibile o matura. Nei giorni di afa gli specialisti consigliano docce brevi, detergenti delicati e idratazione immediata dopo il lavaggio. Applicare una crema leggera o un gel idratante aiuta infatti a ristabilire la barriera cutanea alterata da sudore e caldo.
Il nuovo benessere estivo passa anche dalla doccia
Negli ultimi anni il concetto di benessere estivo è cambiato molto. Non si parla più soltanto di sopravvivere alle alte temperature, ma di aiutare il corpo a gestire meglio stress termico, sonno e stanchezza mentale. La doccia sta diventando uno dei piccoli rituali più efficaci per creare questa sensazione di equilibrio. Oli aromatici freschi, texture leggere, skincare minimalista e acqua tiepida possono trasformare pochi minuti in un momento di vero recupero fisico e mentale. E forse il segreto non è scegliere tra mattina o sera. Durante il primo caldo dell’anno il vero obiettivo è ascoltare il corpo e capire di cosa ha bisogno: energia per affrontare la giornata o rilassamento per recuperare dall’afa.