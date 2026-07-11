Camminare nell'acqua del mare: perché fa bene a gambe, cuore e articolazioni

Basta una passeggiata sul bagnasciuga per accorgersi che molte persone, soprattutto al mattino o nelle ore più fresche della giornata, scelgono di camminare nell'acqua del mare. Per alcuni è un gesto rilassante, per altri un'abitudine estiva. In realtà questa semplice attività rappresenta un vero esercizio fisico, capace di coinvolgere muscoli, articolazioni e sistema cardiovascolare in modo delicato ma efficace. La resistenza naturale dell'acqua costringe infatti il corpo a lavorare di più rispetto a una normale camminata sulla sabbia asciutta, mentre la spinta dell'acqua alleggerisce il peso che grava su ginocchia, anche e caviglie. Il risultato è un'attività adatta a persone di età diverse, dagli sportivi agli over 60, fino a chi desidera riprendere a muoversi dopo un periodo di inattività. Negli ultimi anni anche la medicina dello sport e la fisioterapia hanno riconosciuto i benefici dell'esercizio in acqua, utilizzato sempre più spesso nei programmi di riabilitazione e prevenzione. Ma perché camminare nel mare fa così bene?