Alga Klamath: superfood o promessa wellness? Cosa sappiamo davvero oggi
Energia, concentrazione, difese immunitarie e perfino “detox”: all'alga Klamath vengono attribuiti molti benefici. Ma le prove cliniche sono ancora limitate e oggi l'attenzione riguarda anche un altro aspetto: la qualità degli integratori e il possibile rischio di contaminazione da cianotossinedi Silvia Trevaini
© Istockphoto
Ha un colore verde-blu intenso, viene raccolta in uno dei grandi laghi dell'Oregon ed è venduta soprattutto sotto forma di polvere, compresse e capsule. L'alga Klamath è tornata periodicamente protagonista del mondo wellness, dove viene presentata come alimento ricostituente, fonte naturale di nutrienti e integratore capace di sostenere energia, concentrazione, sistema immunitario e benessere generale. Ma c'è una prima sorpresa: chiamarla semplicemente “alga” non è del tutto corretto. Con il nome Klamath si indica generalmente Aphanizomenon flos-aquae, abbreviata in AFA, un cianobatterio fotosintetico appartenente al gruppo comunemente chiamato “alghe verdi-azzurre”. Una parte dei prodotti commerciali deriva da biomassa raccolta nelle acque dell'Upper Klamath Lake, in Oregon. La stessa FDA statunitense identifica AFA come uno dei cianobatteri utilizzati negli integratori e ricorda che viene raccolto allo stato naturale proprio in questo lago. È qui che la storia diventa più interessante. Perché tra l'immagine di un “superfood naturale” e ciò che possiamo realmente affermare sulla salute esiste una distanza importante. La Klamath contiene nutrienti e composti biologicamente interessanti, ma questo non equivale alla dimostrazione che assumerla come integratore produca tutti i benefici che le vengono attribuiti. E, soprattutto, naturale non significa automaticamente privo di rischi.
Non è spirulina: cosa si nasconde dietro il nome Klamath
Klamath e spirulina vengono spesso collocate sullo stesso scaffale e possono essere facilmente confuse. Entrambe appartengono al mondo dei cianobatteri utilizzati negli integratori, ma non sono la stessa cosa. Con “Klamath” si fa generalmente riferimento ad Aphanizomenon flos-aquae, mentre con spirulina si indicano comunemente biomasse appartenenti ad altri generi di cianobatteri, come Arthrospira. C'è poi una differenza particolarmente importante dal punto di vista della produzione. AFA è nota soprattutto per la raccolta da popolazioni naturali dell'Upper Klamath Lake. Ed è proprio la raccolta in un ambiente naturale a rendere particolarmente importante il controllo della materia prima. Nello stesso ecosistema possono infatti essere presenti altre specie di cianobatteri, comprese alcune capaci di produrre cianotossine. La provenienza “selvatica”, quindi, non dovrebbe essere interpretata automaticamente come un marchio di superiorità. Quando parliamo di integratori, controllo e standardizzazione possono essere molto più importanti del fascino della parola “naturale”.
Energia e stanchezza: attenzione alla promessa “ricostituente”
Una delle promesse più frequenti associate alla Klamath riguarda l'energia. Ma bisogna distinguere due concetti. Un alimento o un integratore può contenere proteine, micronutrienti o composti biologicamente attivi senza che questo significhi che sia stato dimostrato un effetto specifico contro la stanchezza nelle persone sane. La stessa cautela vale per concentrazione, memoria, tono dell'umore e prestazioni fisiche. Esistono studi sperimentali e piccoli lavori sull'uomo dedicati ad AFA e ad alcuni suoi estratti, ma la base clinica disponibile non è paragonabile a quella necessaria per considerare dimostrati effetti terapeutici specifici. Uno dei problemi è proprio la difficoltà di generalizzare: prodotto, estratto, composizione, quantità e popolazioni studiate possono essere molto differenti. Dire che una sostanza contiene un composto interessante non significa quindi poter affermare che “dà energia”. E se una stanchezza importante persiste, coprirla con un integratore senza chiedersi da dove derivi rischia di farci perdere la domanda più importante: perché siamo stanchi?
Sistema immunitario e “detox”: dove finiscono le prove
Un'altra area nella quale il marketing corre più velocemente della ricerca è quella delle difese immunitarie. Alcuni studi preliminari hanno analizzato gli effetti biologici di preparazioni di AFA, compresi possibili effetti su cellule e mediatori coinvolti nella risposta immunitaria. Ma osservare una modificazione di un parametro biologico non significa automaticamente dimostrare che un integratore “rafforzi le difese immunitarie”, riduca il rischio di ammalarsi o renda l'organismo più resistente alle infezioni. Ancora più problematica è la parola detox. Non ci sono basi per descrivere l'alga Klamath come uno strumento necessario per “depurare” l'organismo dalle tossine. Il nostro corpo dispone già di sistemi complessi di trasformazione ed eliminazione delle sostanze, nei quali fegato e reni svolgono funzioni fondamentali. “Detox” è una parola molto efficace nel linguaggio commerciale. Molto meno quando deve essere trasformata in una precisa indicazione fisiologica.
Microcistine: perché il vero tema oggi è anche la qualità
È probabilmente l'aspetto più importante da conoscere prima di acquistare un prodotto a base di AFA. L'Upper Klamath Lake è un ecosistema naturale e insieme ad Aphanizomenon flos-aquae possono crescere altri cianobatteri. Tra questi vi sono specie capaci di produrre microcistine, tossine che possono contaminare accidentalmente la biomassa raccolta. La FDA statunitense dedica una specifica informativa proprio agli integratori di alghe verdi-azzurre e alle microcistine. L'autorità spiega che specie come Microcystis possono crescere nello stesso lago nel quale viene raccolta AFA e che, se il prodotto non viene adeguatamente controllato, queste tossine possono finire nell'integratore. Le microcistine non sono un dettaglio teorico: a livelli sufficientemente elevati possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per il fegato. Una revisione sistematica dedicata ad AFA ha inoltre documentato storicamente la presenza di cianotossine in alcuni integratori e sottolineato la necessità di controlli adeguati sulla biomassa raccolta. Questo non significa che tutti gli integratori di Klamath siano contaminati o pericolosi. Significa esattamente il contrario di ciò che suggerisce una certa retorica wellness: quando un prodotto deriva dalla natura, il controllo di qualità non diventa meno importante. Diventa fondamentale.
“Naturale” non basta: cosa guardare in un integratore
Il consumatore difficilmente può verificare da solo ciò che è contenuto in una compressa. Per questo provenienza, tracciabilità, controlli del produttore e conformità alle normative diventano elementi essenziali. Anche EFSA ricorda più in generale che gli integratori contenenti preparazioni botaniche, alghe e altri ingredienti naturali possono presentare questioni di sicurezza e qualità, comprese possibili contaminazioni chimiche o microbiologiche. Nel caso dei prodotti a base di cianobatteri, la questione delle cianotossine rende questo principio particolarmente concreto. Diffidare quindi delle promesse straordinarie è almeno importante quanto leggere l'elenco degli ingredienti. Espressioni come “detox profondo”, “potenzia il cervello”, “rigenera l'organismo” o “rinforza naturalmente le difese” possono avere grande forza pubblicitaria, ma non equivalgono a prove cliniche. E un prezzo elevato non garantisce automaticamente una maggiore efficacia.
Integratore non significa alimento indispensabile
C'è poi un'altra domanda da porsi: abbiamo davvero bisogno della Klamath? Il fatto che una biomassa contenga proteine, pigmenti, minerali e altre sostanze non significa che sia necessaria per coprire i fabbisogni nutrizionali. Una dieta varia ed equilibrata rimane il punto di riferimento per l'apporto dei nutrienti. Un integratore può avere senso quando risponde a una necessità reale e documentata, ma non dovrebbe diventare automaticamente una scorciatoia per compensare sonno insufficiente, alimentazione disordinata, stress cronico o stanchezza persistente. Questo vale ancora di più quando l'obiettivo è correggere una carenza specifica. Sapere che un integratore “contiene ferro”, per esempio, non equivale a stabilire che sia il prodotto appropriato per trattare una carenza di ferro. Diagnosi, quantità necessaria e biodisponibilità contano. La stessa logica vale per qualsiasi micronutriente.
Chi dovrebbe prestare particolare attenzione
“È naturale, quindi posso prenderla” è un ragionamento che non dovrebbe guidare l'uso degli integratori. La FDA raccomanda di confrontarsi con un professionista sanitario prima di utilizzare prodotti contenenti alghe verdi-azzurre soprattutto in gravidanza, allattamento, presenza di patologie croniche e prima di somministrarli ai bambini. La prudenza è opportuna anche quando si assumono farmaci o altri integratori, perché la valutazione deve tenere conto dell'intero quadro individuale. E naturalmente un integratore non dovrebbe essere utilizzato per sostituire autonomamente una terapia prescritta. Il principio rimane semplice: più una sostanza viene assunta con un obiettivo terapeutico, più diventa importante chiedersi quali siano le prove, la dose, la qualità del prodotto e le condizioni della persona che la utilizza.
La Klamath non ha bisogno di essere un “superfood”
L'alga Klamath rappresenta perfettamente uno dei paradossi del wellness contemporaneo. Un organismo naturale e biologicamente interessante viene trasformato in una lunga lista di promesse: energia, concentrazione, immunità, detox, performance, vitalità. Ma composizione nutrizionale ed efficacia clinica sono due cose diverse. La ricerca disponibile su Aphanizomenon flos-aquae non consente di attribuirle tutte le proprietà terapeutiche che circolano online. E parallelamente esiste una questione di sicurezza che non dovrebbe essere nascosta: gli integratori derivati da cianobatteri raccolti in ambienti naturali richiedono controlli adeguati per escludere contaminazioni da cianotossine come le microcistine. Non significa demonizzare la Klamath. Significa restituirle le giuste proporzioni. Può essere un ingrediente di un integratore. Non è una scorciatoia per avere più energia, “detossificare” l'organismo o rendere automaticamente più forti le difese immunitarie. Nel 2026, forse, il modo più moderno di parlare di superfood è proprio questo: smettere di chiedersi quale alimento abbia più “superpoteri” e iniziare a domandarsi quali benefici siano stati davvero dimostrati.