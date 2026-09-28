Alga Klamath: superfood o promessa wellness? Cosa sappiamo davvero oggi

Ha un colore verde-blu intenso, viene raccolta in uno dei grandi laghi dell'Oregon ed è venduta soprattutto sotto forma di polvere, compresse e capsule. L'alga Klamath è tornata periodicamente protagonista del mondo wellness, dove viene presentata come alimento ricostituente, fonte naturale di nutrienti e integratore capace di sostenere energia, concentrazione, sistema immunitario e benessere generale. Ma c'è una prima sorpresa: chiamarla semplicemente “alga” non è del tutto corretto. Con il nome Klamath si indica generalmente Aphanizomenon flos-aquae, abbreviata in AFA, un cianobatterio fotosintetico appartenente al gruppo comunemente chiamato “alghe verdi-azzurre”. Una parte dei prodotti commerciali deriva da biomassa raccolta nelle acque dell'Upper Klamath Lake, in Oregon. La stessa FDA statunitense identifica AFA come uno dei cianobatteri utilizzati negli integratori e ricorda che viene raccolto allo stato naturale proprio in questo lago. È qui che la storia diventa più interessante. Perché tra l'immagine di un “superfood naturale” e ciò che possiamo realmente affermare sulla salute esiste una distanza importante. La Klamath contiene nutrienti e composti biologicamente interessanti, ma questo non equivale alla dimostrazione che assumerla come integratore produca tutti i benefici che le vengono attribuiti. E, soprattutto, naturale non significa automaticamente privo di rischi.